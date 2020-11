Se cancela concierto de Carlos Peña

View this post on Instagram

Terminando la prueba de sonido del concierto de mañana…con la ilusión de hacerlos vivir un momento agradable, pero con el corazón partido de ver a tantos hermanos afectados. Realmente todo está listo para el show, había mucha ilusión… pero somos conscientes de lo que está pasando en nuestro país y decidimos priorizar en lo importante. Hoy GUATEMALA necesita una avalancha de ayuda de todos lados. Mi corazón y el de todo el equipo está con cada una de las personas que están siendo afectadas por el paso de Eta. Es momento de ayudar, de ser solidarios, pero sobre todo, de unirnos. El concierto que teníamos programado junto a @pepsiguate @ciudadcayala el día de mañana queda postergado hasta nuevo aviso. Mis oraciones y acciones serán pensando en todos los afectados. Abrazo 🙏🏼✌🏻