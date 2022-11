Selena Gómez expone problemas de salud mental y cuenta sus emociones más oscuras en el documental “My Mind & Me” (fecha de estreno y otros detalles de la producción)

Que por la fama se paga un alto precio que no todo el mundo podría soportar es algo de sobra conocido, pero que una artista de la talla de Selena Gómez decida abrirse en canal y contar sus emociones más oscuras en un documental dedicado a su persona no es lo habitual.

Alek Keshishian, el cineasta que revolucionó el mundo de las celebridades al mostrar a Madonna en su vida cotidiana con la cinta Truth or Dare (1991), estrena el viernes 4 de noviembre en Apple TV+ Selena Gomez: My Mind & Me, un nuevo filme en el que Gómez habla de sus vaivenes emocionales, y de cómo el peso de los focos y su fulgurante éxito en redes sociales hicieron mella en su salud mental.