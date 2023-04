Semana Santa 2023: Los mejores libros para leer durante el descanso

Es cierto que, a pesar de ser considerado como gran vehículo de ideas, el libro, o bien, el acto de leer, no siempre guarda un lugar primordial en la vida de las personas, ya sea porque esto supone una inversión de tiempo, o porque culturalmente, en distintas sociedades no se toma la cultura de las ideas como prioridad.

Aunque muchas podrían ser las excusas, lo cierto es que nadie que haya pasado por un sistema educativo podrá eludir la presencia y necesidad de los libros.

Al tener un gran alcance del conocimiento, la lectura puede ser elegida con total autonomía, de forma que la curiosidad sea lo que prime el deseo de las personas por leer.

Una de las ideas alrededor del tiempo libre o del ocio, tienen que ver con la posibilidad que da este espacio para la lectura en la agenda de quienes no suelen tener acceso o un vínculo constante con los libros, incluso para quienes sí lo tienen.

Según explica la psicóloga clínica Nissely Herrera, el vínculo entre lectura y ocio resulta importante ya que permite sentir que “estamos presentes y no automatizados” mientras leemos.

Esto podría significar una lectura por placer, pero también un “aprender a estar solos con nosotros mismos”, y no necesariamente un “tener que hacer algo”, explica la psicóloga clínica.

Herrera también explica que por esta misma razón hay muchas personas que encuentran desafiante la lectura, ya que procura momentos de atención, muchas veces en solitario.

A pesar del miedo o la duda que pueda generar, siempre es recomendado intentar la lectura aún con poco tiempo de ocio.

Ante la duda sobre cuáles podrían ser lecturas fáciles de iniciar o que puedan navegarse en poco tiempo, cinco librerías de Guatemala sugieren las siguientes, de acuerdo a distintas edades:

Infancias

Recomendaciones de la librería KitaPenas:

El Principito: Tu libro de emociones – Antoine de Saint-Exupéry

Este libro se presenta como una herramienta para enseñar a los niños a que, a través de la lectura, puedan identificar y expresar sus sentimientos.

La experiencia, que toma la narrativa del clásico infantil El Principito, se acompaña también de ejercicios para los pequeños lectores.

Isadora Moon en el castillo encantado – Harriet Muncaste

Isadora Moon, la encantadora intérprete de la saga de libros con el mismo nombre, se distingue en el mundo por ser hija de un hada y un vampiro, lo cual la ha llevado a heredar un poco de sus poderes, mismos que utiliza en cada una de sus aventuras por escenarios llenos de hechizos y sustos.

Los compas y el diamantito legendario – Mikecrack, El Trollino, Timba VK

La complicidad entre Mikecrack, El Trollino, Timba VK llevará a que los lectores más pequeños se sumerjan en una serie de aventuras a lo largo del tiempo de vacaciones de los mencionados personajes ilustrados.

Jóvenes

Recomendaciones de la librería Artemis Edinter:

Boulevard – Flor M. Salvador

Luke Howland, lleno de problemas y sumido en una desesperación profunda, y Hasley Weigel, tan despistada como optimista, no se ajustan al prototipo de pareja perfecta. Ella era para él y él era para ella. Una historia de amor tan única que te marcará para el resto de tus días. Una preciosa edición especial con ilustraciones de las escenas más emotivas del libro. (Comentario de la librería)

Ana de las tejas verdes – L.M. Montgomery

Las peripecias de Ana de las Tejas Verdes, una saga clásica ahora revisada y actualizada en esta cuidada edición ilustrada. Aventura, humor y mucha emoción de la mano uno de los personajes más entrañables de la literatura universal. (Comentario de la librería)

Un tesoro debajo del agua – Sarah Allen

Una brillante y conmovedora novela middle grade, una exploración sincera de la hermandad, los sueños y lo que significa estar allí para alguien a quien amas. Una historia esperanzadora para aquellos jóvenes que se sientan deprimidos, acorralados, incomprendidos e inseguros. (Comentario de la librería)

Adultos

Recomendaciones de la librería Sophos:

El español extraviado – Paco Inclán

Paco Inclán dibuja un mapa desnortado de personajes, historias y territorios hispanohablantes.

La embajada norcoreana en México, la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, el Caribe guatemalteco, el pueblo ecuatoguineano de Rebola o la taberna praguense de Roque Dalton son algunos de los escenarios en los que incursiona su personaje, transformándose para cada situación en reportero, cooperante, investigador, misionero, artista, metiche, espía, revolucionario.

El resultado es un recorrido —fascinante y disparatado— por la cotidianidad de lo remoto, la relevancia de lo minúsculo, la familiaridad de lo extraño. Por la condición poliédrica del ser humano, al fin y al cabo. (Comentario de la librería)



Mapa de otros mundos – Rodrigo Fuentes

Desde la primera página, un recorrido trepidante llevará a los lectores a moverse entre el presente de Guatemala y la década de los setenta; dos periodos hermanados por la esperanza, la violencia y la conmovedora historia de una misma familia.

Mapa de otros mundos es una invitación a preguntarnos ¿cuál es la justicia que queremos en Guatemala, y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarla? Rodrigo Fuentes nos permite ver de cerca a nuestros héroes, sus fallas y su humanidad.

Al entrar en este mundo los lectores no volverán a asomar la cabeza sino hasta el final; para entonces ya serán personas diferentes. (Comentario de la librería)



Tejiendo la Niebla – Claudia D. Hernández

Claudia tiene siete años cuando se despierta una mañana para descubrir la ausencia de su madre que se ha ido al Norte huyendo del abuso doméstico y en busca de una vida más próspera.

Este autorretrato de una infancia dura y hermosa, entre Mayuelas y Tactic, da lugar al relato del viaje que la autora emprende hacia Estados Unidos, tres años después, cuando su madre vuelve por ella y por sus hermanas.

En Tejiendo la niebla, escuchamos la voz de una migrante en la que se reconocen los ecos de tantos pasos que forjan una distancia que no alcanza a ser lejanía. Al ritmo de esta voz, que ojalá anuncie otras, nos adentramos en un mundo resiliente hecho de mujeres hurañas, orgullosas y valientes. (Comentario de la librería)



Adultos mayores

Recomendaciones de la librería De Museo:

Para leer una mañana de domingo – Francisco Pérez de Antón

Este libro es una antología de las ideas que el autor ha ido escribiendo a lo largo de los años, con el fin de poder ser leídas al vuelo en una apacible mañana de domingo.

Textos sobre la condición humana, sus contradicciones y flaquezas, expresadas muchas veces con humor y desenfado, y que sacuden como el tuit que, lanzado con precisión, da en la diana.

Y así como remitimos aquellos mensajes que nos parecen dignos de compartir, el lector encontrará en estas páginas sentencias a las que regresará por la agudeza y claridad de su pensamiento. Sabiduría intensa, bagatelas sorprendentes, irreverencias divertidas: todo un banquete para regocijo de quien se acerque a leerla. (Comentario de la librería)

Cien Cuyes – Gustavo Rodríguez

Cien cuyes es una novela tragicómica, situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias. (Comentario de la librería)

Pura Pasión – Annie Ernaux

«Desde el mes de septiembre del año pasado no he hecho más que esperar a un hombre: he estado esperando que me llamara y que viniera a verme», así arranca la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este que siente debilidad por la buena ropa y los coches aparatosos.

Muy pocas veces antes se había hablado con tan descarnado descaro de cómo el deseo puede trastocarnos. La escritura desnuda de Annie Ernaux introduce a los lectores, con la precisión de un entomólogo, en el febril y devastador desvarío que cualquiera puede haber experimentado alguna vez en su vida. (Comentario de la librería)

Importancia de la lectura autónoma

La psicóloga Nissely Herrera señala que leer durante la infancia y juventud permite un desarrollo de creatividad, atención, escucha, ortografía y empatía. “A través de la lectura se hacen conexiones y siguen habiendo ojos curiosos. Por otro lado, durante la adultez la lectura impide una experiencia neurodegenerativa, dice la terapeuta.

Herra también explica que, indistintamente de la edad, al optar de forma autónoma y libre por la lectura, las personas se encuentran con varios efectos importante en las respecto a la gratificación de lograr un deseo propio.

“Cuando vamos en una búsqueda autónoma, ponemos nuestras inclinaciones hacia lo que queremos. También esto guarda un componente emocional de auto-cuido“, explica.

Adicionalmente, la lectura también puede llevarnos a comunicar nuestro mundo frente a los demás. Esto traería beneficios emocionales y cognitivos.

Nissely recuerda que, al vincularnos con otros mundos y contextos a través de la lectura, podemos desarrollar mayor empatía, y cognitivamente podríamos ser impactados al “contar con mayor información y vocabulario así, como temas de conversación“.

Herrera también explica que la lectura permite darle una forma de lenguaje a la experiencia vivida.

“Lo que no se apalabra no existe. Podemos sentir mucho e imaginar, pero si no apalabramos no damos un lugar en el mundo para que lo ocupe. Eso permite que las ideas y emociones ocupen un lugar, y que podamos hacer algo con ellos. Es mágico y necesario“, explica la terapeuta.