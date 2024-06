Después de los rumores de la muerte del exproductor mexicano Sergio Andrade, se reveló en el último programa de Chisme No Like que no ha muerto, pero que si se encuentra gravemente enfermo e internado en el hospital.

Durante varios días se creía a Sergio Andrade muerto, después de que la página de Wikipedia cambiara la información del mexicano, indicando que había fallecido en España durante el mes de junio.

No obstante, durante el programa de Chisme No Like, sus conductores afirmaron que Andrade se encuentra vivo, y que realmente todo fue un engaño por parte del exproductor para dejar de estar bajo el ojo público.

“Su familia entró a editar su página en Wikipedia por órdenes de él. El 12 de junio entraron a modificar muchas veces la información (…) es decir, todo es un plan y nos llaman para que caigamos en la trampa”, aseguró Javier Ceriani, uno de los conductores del programa.

Además de esto, el programa divulgó el testimonio de una empleada de un hospital, quien aseguró haber atendido a Sergio Andrade. La trabajadora indicó que el exproductor se encuentra internado y que su estado de salud es delicado.

“Fue muy rara su llegada, no querían otorgarnos su identificación oficial y no lo podíamos atender, al final nos dieron su ID y así supimos que era él (…) estuvo aquí el 22 de junio. Pero ya no está aquí, lo tuvieron que trasladar a Mérida porque la familia tenía miedo de que llegara la policía”, dijo la trabajadora del hospital.

Por qué decían que estaba muerto

Según habían reportado los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, del programa Chisme No Like, Sergio Andrade había muerto en Barcelona en fechas reciente. Durante el programa, indicaron que habían recibido un aviso anónimo, proveniente de España que les confirmaba el fallecimiento.

“El día 21 de junio yo estaba en mi casa y recibo una llamada de España, una llamada anónima que me da un pitazo de que Sergio Andrade en ese mismo instante había muerto en Barcelona, que la familia estaba ocupándose el velorio”, contó Ceriani.

Asimismo, puntualizó que un día antes de la llamada, el 20 de junio, la información en Wikipedia había cambiado, señalando el fallecimiento de Andrade.

Caso Trevi-Adrade

Sergio Andrade se alejó de los medios luego de que su caso junto a Gloria Trevi saliera a la luz. Según los presentadores del programa, Andrade tiene razones suficientes para querer fingir su muerte.

“Está metido en muchos problemas. Sergio Andrade decidió fingir su muerte. La jueza dijo: ‘si a Sergio Andrade no lo encuentran para la demanda puede que este caso sea desestimado’. Ahí Gloria Trevi y Mary Boquitas tendrán que defenderse ellas mismas de las víctimas del clan y no podrán acusar a Sergio”, aseguraron.

Andrade en estos momentos tiene dos demandas en Estados Unidos, provenientes de Mary Boquitas y Gloria Trevi, quienes lo acusan de haber abusado de ellas en su juventud.