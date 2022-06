Shakira: cuál es la canción que habría dado pistas sobre la separación entre la artista y Gerard Piqué

La separación entre Shakira y Piqué causó conmoción entre sus seguidores y algunos de ellos indicaron que la pareja, a lo largo de los últimos meses, había dejado varias pistas que indicaban el fin de su amorío.

De acuerdo con varios usuarios de redes sociales, la crisis entre la cantante colombiana y el futbolista del FC Barcelona se remonta a algunos meses atrás y el primer indicio de esta inminente separación fue la canción Te Felicito, tema interpretado por Shakira y Rauw Alejandro.

Lea también: Shakira y Piqué: qué se sabe sobre la batalla legal que iniciarían por la custodia de sus hijos

La letra de esta canción habla sobre una infidelidad y supuestas traiciones, situación que había sido la causante de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, indica el tema.

Lea más: Shakira sufre ataque de ansiedad y es hospitalizada (la emergencia, los nervios, el llanto y la infidelidad de Piqué)

Asimismo, esta canción relata lo que una persona sufre al perder la confianza en su pareja tras sufrir una infidelidad.

“Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice el tema de Shakira y Rauw Alejandro.

A pesar de las circunstancias en las que supuestamente se creó esta canción, este no es el primer tema que Shakira le dedica a Gerard Piqué.

Le puede interesar: Shakira: los gestos de Henry Cavill y Chris Evans que han causado furor en redes sociales

En 2017, la intérprete colombiana lanzó la canción Me enamoré, la cual relata la historia de amor entre ambos y la forma en la que se conocieron en hace más de 10 años atrás.