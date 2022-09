Shakira: la indirecta que la cantante habría lanzado a Piqué en la nueva versión del video de “Te felicito”

Shakira lanzó la canción “Te felicito” en colaboración con Rauw Alejandro el pasado 21 de abril. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso”, son las palabras con las que inicia la primera estrofa.

Y, aunque al inicio había opiniones encontradas entre quienes afirmaban que se trataba de una indirecta para Gerard Piqué – la entonces pareja de la colombiana – y quienes no estaban de acuerdo porque la relación parecía bastante estable, la primera postura se confirmó con la oficialización de la ruptura entre ambas celebridades anunciada el 4 de junio.