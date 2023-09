Shakira: la lista filtrada de canciones que podría interpretar al recibir el “Video Vanguard Award” de MTV

Después de recibir este reconocimiento, se espera que Shakira lleve a cabo una fugaz presentación en vivo e interprete algunos de sus mayores éxitos.

En medio de la emoción generada por Shakira y los MTV Video Music Awards, en redes sociales se comenzó a filtrar la supuesta lista de canciones que la intérprete colombiana cantaría durante su presentación en el Prudential Center de Nueva Jersey.

Según esta filtración, Shakira haría un viaje en el tiempo por su carrera artística y abriría su presentación con She Wolf, La Tortura, Te Felicito y Chantaje

La segunda parte de su presentación sería un popurrí en el que incluiría temas icónicos como Estoy Aquí, Ciega Sordomuda, Underneath Your Clothes, Can’t Remember to Forget You y Objection.

Después, Shakira continuaría cantando canciones que marcaron su carrera como Ojos así, Whenever Wherever y Hips Don’t Lie.

Para finalizar, la cantante colombiana cerraría su presentación al cantar Waka Waka, himno del Mundial de Sudáfrica 2010, y la BZRP Music Sessions #53, tema que rompió récords al estar dedicado a su separación con Gerard Piqué.