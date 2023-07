Shakira: la lujosa fiesta a la que asistió luego de estar con Lewis Hamilton en Londres

Los rumores sobre la supuesta relación sentimental entre Shakira y Hamilton surgieron hace algunas semanas atrás cuando ambos fueron vistos juntos al finalizar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Estas especulaciones volvieron a ser portada durante este fin de semana cuando la intérprete de Antología visitó Londres y fue vista en el Gran Premio de Silverstone de F1.

Tras este evento, en el que el piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria, Shakira habría pasado el día junto a Lewis Hamilton, de acuerdo al reporte de algunos medios internacionales.

No obstante, la cantante colombiana también aprovechó su estancia en Londres para disfrutar de la vida nocturna y asistir a una lujosa fiesta privada, a la cual el piloto de la escudería Mercedes no asistió.

Shakira fue vista divirtiéndose en Chiltern Firehouse, uno de los hoteles más prestigiosos del Reino Unido, y estuvo de fiesta hasta altas horas de la madrugada aprovechando que sus hijos, Milan y Sasha, se encuentran en Barcelona junto a Piqué.

Durante esta fiesta, la intérprete de Acróstico lució jeans azules, una camiseta negra y tacones, look con el que impresionó a los presentes y desató una ola de elogios en redes sociales.

#Shakira was on Sunday night at Chiltern Firehouse after the #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/U9FDvrJVZo

— KevinPrt44 (@KevinPrt44) July 10, 2023