Shakira: las imágenes de su encuentro con la supermodelo Gisele Bündchen en Miami (y qué tiene que ver Piqué en esta amistad)

Como parte de su nuevo círculo social, Shakira recientemente fue visto cenando junto a la supermodelo Gisele Bündchen, ex esposa de la leyenda de la NFL Tom Brady, quien también estuvo acompañada por sus hijos.

De acuerdo a información de TMZ, Shakira y Gisele cenaron en el restaurante Makoto, establecimiento ubicado en Miami Beach.

Ambas aprovecharon su reunión para establecer lazos de amistad entre Milan y Sasha y Vivian y Benjamin, hijos pequeños de la modelo y el ex quarterback de los Tampa Bay Buccaneers.

Lea también: “No dije nada por respeto a Shakira”: los atrevidos mensajes que Piqué le enviaba una modelo brasileña

Shakira y Gisele Bündchen se habrían vuelto cercanas tras su separación con Gerard Piqué y Tom Brady, respectivamente, las cuales fueron dos de las rupturas amorosas más mediáticas en 2022.

Shakira and Gisele Bündchen Go out For Dinner Date in Miami with Their Kid! pic.twitter.com/V5U6VTzdIi

— Fader Shak (@faderg2_) May 17, 2023