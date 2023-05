Shakira: las supuestas predicciones sobre el futuro de la cantante que la acercan a momentos peligrosos

Una de las razones por las que Shakira abandonó España, fue la constante información que circulaba sobre la nueva relación de Piqué con su novia Clara Chía.

Ahora la cantante colombiana instalada en Miami podría estar en riesgo. La astróloga y vidente ‘Mhoni Vidente’ comentó una angustiante supuesta predicción sobre el futuro de Shakira y su familia.

Según la vidente, conocida en las redes sociales, Piqué estaría preparando una venganza contundente, contra su expareja, luego que Shakira lanzara tres canciones en las que se le vincula al exjugador.

Según la astróloga, quien recientemente apareció en varios programas de televisión mexicanos, Piqué no está contento con el acuerdo de custodia de Sasha y Milán, quienes viven con su madre.

La vidente cubana afirmó que por esta situación Shakira podría estar en peligro, porque Piqué irá con todo, en contra de la colombiana.

“Ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos”, afirmó la vidente.

Además, la cubana afirmó que Piqué no pensó que fuera a extrañar tanto a sus hijos y por ello quiere ahora la guerra contra Shakira.

Otra de las supuestas revelaciones que hizo la vidente, fue que a Shakira le están haciendo brujería, pero no sería la novia actual de Piqué, sino alguien más cercano, a los niños, pues sería la propia madre del exjugador; doña Montserrat Bernabéu, sería la responsable.

“La que está enterrada en el panteón es Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte”, comentó la vidente.

La astróloga, también enfatizó en que la mamá de Piqué le está metiendo ideas a su hijo para arruinar a Shakira.

“La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, ella no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere”, afirmó Mhoni Vidente.