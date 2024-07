Este martes 9 de julio, la productora DreamWorks Animation, anunció que la película Shrek estrenará su quinta entrega. Además, indicó que que el filme volverá a contar con Cameron Díaz, Eddie Murphy y Mike Mayers.

A inicios de siglo Myers dio voz a ese ogro verde que en contra de su voluntad se ve obligado a rescatar a la princesa Fiona, interpretada por Díaz, mientras lo acompaña un molesto y parlanchín burro, a quien dio vida Murphy.

El productor Chris Meledandri adelantó a finales de abril que DreamWorks Animation estaba trabajando en este nuevo proyecto y ya señaló que los intérpretes de la cinta original, estrenada en 2001, estaban "entusiasmados" ante la idea de volver.

La imagen adelantada este martes 9 de julio por la productora con un mensaje en X (antes Twitter) solo muestra un número 5 verde con las orejas del ogro.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu