Sigue el escándalo: Alejandra Guzmán prepara demanda tras pleito con su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán sigue rodeada de polémica por la relación que lleva con su hija Frida Sofía. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis y constantemente salen a la luz nuevos datos que expone a todos los protagonistas.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, confesó en abril pasado que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años.

Frida ofreció una entrevista para el programa De primera mano que es liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante y durante la charla, la hija de la “reina de corazones” reveló varios temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, afirmó que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda. Además, dispuesto a limpiar su imagen el Enrique Guzmán conversó en mayo pasado con periodistas del programa Ventaneando y dijo que Frida Sofía lo amenazó vía telefónica antes de demandarlo.

La acusación de Frida Sofía conmocionó a multitudes y dividió opiniones. Algunos apoyan a la hija de Alejandra Guzmán y otros señalan que la joven miente. Sin embargo, Enrique Guzmán aseguró que procedería legalmente contra su nieta y contra Gustavo Adolfo Infante, periodista que difundió la información y que, según cantante mexicano, “incitó al odio público”.

La demanda que puso Enrique Guzmán

De acuerdo con reportes internacionales, Enrique Guzmán pidió que Gustavo Adolfo no se acercara a su casa ni a los lugares que suele frecuentar. Sin embargo, el periodista dijo en su programa del martes 1 de junio, que la denuncia en su contra por parte del abuelo de Frida Sofía “no fue procedente”.

“Pedía a las autoridades que me prohibieran acercarme o comunicarme con él, asistir o acercarme a su domicilio. Hoy la Fiscalía de Investigación Estratégica de asuntos especiales determinó que como no me he acercado a su domicilio ni a la familia, no hay justificación en la implementación de dichas medidas. También, debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó Enrique Guzmán”, dijo Gustavo Adolfo.

La reacción de Alejandra Guzmán

Según recientes reportes de medios mexicanos, la hija de Enrique Guzmán y madre de Frida Sofía interpuso recientemente una denuncia en contra de Gustavo Adolfo.

De acuerdo con Gil Barrera, editor de la versión impresa de la revista TVyNovelas, Alejandra Guzmán acudió a un juzgado para proceder en contra del periodista por los delitos de daños y perjuicios después de haber figurado con hija, conversación que provocó una ola de comentarios en contra de su familia.

“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante. La demandante es Alejandra Guzmán” contó Barrera sobre una denuncia interpuesta en el Juzgado 38 de lo civil en la Ciudad de México.