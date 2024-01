Sofía Vergara: cuál fue la reacción del público cuando habló sobre su papel en la serie “Griselda”

La actriz promociona actualmente su próximo papel de Griselda Blanco en la próxima miniserie de Netflix, ‘Griselda’.

Durante la entrevista, Vergara habló con Jimmy Fallon sobre la ayuda instrumental del director André Baiz para ayudarla a interpretar a quien muchos consideran la contraparte femenina del infame narcotraficante Pablo Escobar, informó Us.marca.com.

“No sabía nada. (Baiz) me enseñó a fumar. Me enseñó a consumir cocaína. Me enseñó mucho”, indicó antes de que Fallon la interrumpiera y le indicara “Está bien, espera, espera”.

Mientras esto le causó risa al público, Vergara añadió: “Fue increíble porque yo tenía 51 años y ni siquiera sabía encender un cigarrillo. Nunca había consumido cocaína. Así que fue increíble”... fue como una gran experiencia”.

La actriz demostró una clase magistral sobre cómo participar en una entrevista en un talk show.

“La cocaína que consumía era falsa. Pero tenía que fingir. Los cigarrillos también son falsos. Todo era falso. Pero la actuación era real”, resaltó.