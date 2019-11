Sonic the Hedgehog sorprende a fanáticos con personaje renovado

El primer tráiler de Sonic the Hedgehog, la película live-action que mostró en primer plano al famoso erizo de Sega, fue criticado por varios fanáticos del personaje y sus creadores recibieron diversas críticas.

“El querido erizo se parecía menos a Sega y más a una criatura azul con forma de gato con dientes”, fue una de las quejas constantes que invadieron las redes sociales en abril pasado y debido a eso, Jeff Fowler, el director del filme afirmó que su equipo estaba listo para revisar el diseño.

El estreno de la cinta estaba previsto para noviembre de 2019. Sin embargo, a pesar de que la película ya estaba finalizada, Fowler anunció que Sonic se retrasaría y ahora su estreno está previsto para febrero de 2020.

Today is the DAY! Could not be more excited to share our new Sonic with you. THANK YOU for your patience and support. This wouldn't have been possible without the fans. #SonicMovie

— Jeff Fowler (@fowltown) November 12, 2019