Spiderverse: la explicación detrás de las imágenes de Bad Bunny, Rihanna y Guillermo del Toro como Spider-Man

Spider-Man Acroos the Spider-Verse se presentan como un segumiento de esta producción de Sony Pictures en 2018 y protagonizada por Miles Morales, quien en esta nueva aventura tendrá que evitar el caos en el Multiverso, ahí conocerá a las infinitas variantes del conocido héroe arácnido.

El metraje se dividirá en dos partes: la primera, Spider-Man Acroos the Spider-Verse llegará a las pantallas el 2 de junio y la segunda; Spider-Man: Beyond the Spider-Verse el 29 de marzo de 2024.