“Su mamá biológica es Shakira”: qué se sabe sobre el supuesto hijo de Shakira (y por qué estaría pidiendo una cifra millonaria por su silencio)

Dicho joven, cuya identidad sigue siendo un misterio, asegura ser producto de la relación que mantuvieron Shakira y Santiago Alarcón hace años atrás y expuso su insólito caso a través de los medios de comunicación.

No obstante, su historia fue rechazada y se vio obligado a buscar personalmente al actor colombiano para revelarle que él es su padre biológico y pedirle una millonaria suma de dinero por guardar su silencio.

Esta información salió a la luz por medio del propio Santiago Alarcón, quien, a través de sus redes sociales, denunció el acoso que ha sufrido por su presunto hijo.

Asimismo, indicó que ha recibido varias amenazas e intentos de chantaje por parte del joven por supuestamente abandonarlo cuando era pequeño y no estar presente en su vida.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira”, comentó el actor en un video publicado en sus redes sociales.

Según la historia del presunto hijo de Shakira, la intérprete de Te Felicito y Santiago Alarcón entregaron en adopción al joven en 2012, cuando ambos artistas eran adolescentes.

“Yo estoy buscándote a ti y a mi madre, nunca tuve respuesta a mis peticiones”, fue el mensaje que el joven publicó en sus redes sociales.

Para guardar su silencio, el presunto hijo de Shakira y Santiago Alarcón estaría pidiendo una cifra de aproximadamente US$200 mil.