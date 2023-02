Super Bowl 2023: los memes y reacciones sobre Rihanna, tras revelar su segundo embarazo

El juego sigue entre Eagles y Chiefs y se ha cumplido el espacio que permitió el regreso de la gran estrella Rihanna, protagonista del espectáculo musical del descanso que atrae tanta atención como el partido en sí.

Pero los seguidores de la artista han puesto su creatividad y han dejado sus impresiones de esta presentación de 13 minutos en la que interpretó Bitch Better Have My Money, Rude Boy, Work, Pour it up y All the lights, sin que quedara fuera Diamonds.