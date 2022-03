“Tal vez sea la última película que haga en mi vida”: Verónica Castro anuncia su posible retiro de la actuación

Sin embargo, su icónica trayectoria en la televisión podría llegar a su fin luego que la actriz de 70 años anunciara su posible retiro de la actuación luego del estreno de la película Cuando Sea Joven.

En una entrevista con la revista Caras México, Verónica Castro informó que esta producción de cine, en la que interpreta a una mujer de 70 años, podría ser la última en la que participe profesionalmente.

Cabe resaltar que la película Cuando Sea Joven fue grabada hace más de tres años, pero la pandemia de covid-19 atrasó su estreno.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, reveló la icónica actriz.

Verónica Castro aprovechó esta entrevista para brindar algunos datos curiosos sobre su relación con el número 70, edad que actualmente tiene, y estableció que ha sido un símbolo muy importante a lo largo de su vida.

“El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970. Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia”, confesó.

Añadido a esto, la actriz mexicana habló sobre lo que representa su edad y las cosas de las que llegó a arrepentirse durante su vida personal y profesional.

De igual manera, confesó haber sido demasiado estricta con ella misma durante su juventud y reconoció que actualmente percibe la vida de una forma diferente gracias al tiempo en solitario que ha pasado durante los últimos meses.

“Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada”, concluyó Verónica Castro.