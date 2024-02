Taylor Swift y Kanye West, dos de los artistas más populares en el mundo durante la última década, no tienen la mejor relación y a lo largo de los años han protagonizado una curiosa rivalidad.

La enemistad entre ambos cantantes se originó en 2009, cuando en la gala de los MTV Video Music Awards Taylor Swift recibió el premio a Mejor Artista del Año.

Sin embargo, Kanye West interrumpió su discurso y subió al escenario para gritar a los cuatro vientos que Beyoncé era quien merecía este galardón

A casi 13 años de este insólito incidente, la cantante de 34 años y el rapero estadounidense escribieron un nuevo capítulo de su enemistad durante el Super Bowl LVIII.

El pasado domingo 11 de febrero, Taylor Swift habría pedido que sacaran a Kanye West del Allegiant Stadium, recinto en el que los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers para levantar el cuatro trofeo Vince Lombardi de su historia.

De acuerdo a declaraciones de Brandon Marshall, ex jugador de la NFL, Taylor Swift no estaba contenta con la presencia de Kanye en el Super Bowl LVIII, por lo que usó su influencia para que lo echaran del estadio.

"Él tiene una máscara con su logo en la máscara, típico de Kanye. Taylor Swift se enfada, hace una llamada o dos. Todo el mundo está involucrado. ¡Lo echan del estadio!... Estaba tratando de aprovechar su estatus de celebridad", reveló.

