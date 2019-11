Taylor Swift le quita el récord a Michael Jackson y se corona como la artista con más AMA’s

Taylor Swift obtiene el AMA's por álbum favorito de pop/rock con su disco “Lover”. (Foto Prensa Libre: JC Olivera/Getty Images/AFP).

Este 24 de noviembre se celebran los American Music Awards 2019 en Los Ángeles. Las cámaras han estado pendientes de Taylor Swith quien, además de ser una de las artistas que se presentará en la gala, se sabía que podría ser la favorita de los AMA’s al quitarle el récord de victorias a Michael Jackson quien durante su carrera acumuló 24 galardones.

Con el premio a mejor álbum favorito de pop/rock por “Lover” Swith empató a Michael Jackson acumulando cada uno 24 AMA’s. Al recibir este galardón la cantante agradeció su equipo de trabajo y a su público. “Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico, Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera”, dijo.

Artista de la década

Además de las cinco nominaciones que tiene Taylor Swift, también fue reconocida como la artista de la década, en honor a su trayectoria musical. Por lo que esta noche la cantante se podría llevar, en total, seis AMA’s.

Este premio es la que la acredita como la artista con más American Music Award en su carrera.

Previo a recibir el galardón, Swift subió al escenario e interpretó un popurrí de sus más grandes éxitos. Uno de los momentos más memorables y aplaudidos por el público fue cuando Camila Cabello y Hayley subieron al escenario con ella.

En su discurso de agradecimiento, la cantante agradeció a los artistas que la acompañaron en el escenario durante su presentación. “Esta noche, esa interpretación fue un sueño hecho realidad. Esta interpretación fue mucho más divertida de lo que pensé”, dijo.

“Cuando me enamoré de la música fue cuando me di cuenta qué tan importante es que una artista pueda trascender en diferentes facetas de una persona. Lo que quiero decir es que cualquiera en esta sala lo que quiere es crear algo que dure para toda la vida. El hecho de que este premio celebre una década de recuerdos, diversión y trabajo duro, lo que más importa son los recuerdos que he creado con ustedes, mis fans, a lo largo de estos años. Gracias por ser la razón por la que estoy en este escenario esta noche”, dijo la cantante.

