Esto fue lo mejor de los AMA’s 2019

La favorita de la noche fue Taylor Swift quien ganó los cinco AMA’s a los que estaba nominada, más el galardón a Artista de la Década, que conmemora a su carrera artística. Con estos premios se convierte en la artista que más American Music Awards ha ganado.

Swift ganó el premio a Artista de la década, Artista del año, Video musical favorito con “You Need to Calm Down”, Artista femenina favorita de pop/rock y Álbum favorito de pop/rock.

We’re not crying, you’re crying. Huge congratulations to @taylorswift13 for winning #AMAs Artist of the Year! 👏 pic.twitter.com/A0OnN7hFJm — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

Billie Eilish, la joven de 18 años, fue una de las sorpresas de la noche al ganar como artista nuevo del año y artista favorito de rock alternativo. En su discurso de agradecimiento, además de expresar lo sorprendida que estaba por haber ganado, indicó que era un honor de estar al lado de varios artistas con los creció escuchándolos.

⚡️ CAN YOU BELIEVE IT ⚡️ Congrats @billieeilish on your much deserved #AMAs New Artist of the Year win! #BillieOnAMAs pic.twitter.com/75WQiKB9pO — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

Las categorías de música country también sorprendieron al público. Carrie Underwood recibió el premio a artista femenida favorita coutry y a álbum favorito. Kane Brown fue premiado como el artista masculino favorito. Por su parte, Dan+Shay con su canción “Speechless” recibieron el galardón a canción favorita de country.

Presentaciones

La gala inició con una de las presentaciones más esperadas de la noche: el regreso de Selena Gómez a los escenarios. La cantante interpretó su más reciente canción Lose You To Love Me, la cual habla de una relación toxica y la que sus fans han considerado que está dedicada a Justin Bieber.

Además de elogiar la interpretación de Gómez, varios usuarios en redes sociales comentaron la reacción que Taylor Swift y Halsey tuvieron durante la presentación. Ambas emocionadas, no pararon de aplaudir, gritar y sonreír cuando Selena Gómez estuvo sobre el escenario.

Otra de las presentaciones más comentadas en redes sociales fue la de Shawn Mendes y Camila Cabello con “Señorita” por el romanticismo que presentaron en el escenario. Esta canción, que fue lanzada en junio pasado, recibió el premio a Mejor Colaboración del Año.

Los Jonas Brothers también hicieron presencia en Los Ángeles e interpretaron “Only Human”, en donde el público bailó y cantó toda la canción.

Pero, el show fue de Taylor Swift con su presentación previo a recibir el galardón por Artista de la Década. La cantante hizo un popurrí de sus más grandes éxitos y compartió escenario con artistas como Camilla Cabello y Hasley.

Artista de la década

Esta noche, Taylor Swift fue reconocida como la artista de la década, en honor a su trayectoria musical. El galardón lo recibió de Carole King, quien dijo que era un honor para ella celebrar una década de carrera.

Swift dijo que King fue una de las artista que más escuchada cuando estaba en la secundaria y por medio de su música que se dio cuenta de la importancia de que la música pueda trascender diferentes facetas en la vida de una persona. Luego, agradeció el apoyo de sus fans a quienes les aseguró que son la razón por la que recibía ese premio.

Ganadores

Este es el listado de los ganadores:

Artista de la década: Taylor Swift.

Artista del año: Taylor Swift.

Nuevo artista del año: Billie Eilish.

Colaboración del año: Shawn Mendes y Camila Cabello, “Señorita”.

Gira del año: BTS.

Video musical favorito: Taylor Swift, “You Need to Calm Down”.

Artista social favorito: BTS.

Artista masculino favorito de pop/rock: Khalid.

Artista femenina favorita de pop/rock: Taylor Swift.

Dúo o grupo favorito de pop/rock: BTS.

Álbum favorito de pop/rock: Taylor Swift, “Lover”.

Canción favorita de pop/rock: Halsey, “Without Me”.

Artista masculino favorito country: Kane Brown.

Artista femenina favorita country: Carrie Underwood.

Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay.

Álbum favorito de country: Carrie Underwood, “Cry Pretty”.

Canción favorita de country: Dan + Shay, “Speechless”.

Artista favorito de rap/hip hop: Cardi B.

Álbum favorito de rap/hip hop: Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”.

Canción favorita de rap/hip hop: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”.

Artista masculino favorito de soul/R&B: Bruno Mars.

Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyoncé.

Álbum favorito de soul/R&B: Khalid, “Free Spirit”.

Canción favorita de soul/R&B: Khalid, “Talk”.

Artista favorito de rock alternativo: Billie Eilish.

Artista favorito adulto contemporáneo: Taylor Swift.

Artista favorito latino: J Balvin.

Artista favorito de música inspiradora contemporánea: Lauren Daigle.

Artista favorito de música dance electrónica: Marshmello.

Banda sonora favorita: “Bohemian Rhapsody”, Queen.

