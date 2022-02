“Te tiemblan las rodillas”: actor de “Narcos: México” revela los encuentros que ha tenido con distintos narcotraficantes

Durante su entrevista con el popular presentador, Joaquín Cosío relató que sus constantes papeles representando a capos del narcotráfico le han dado fama, pero también han sido causantes de varias experiencias aterradoras.

El actor que dio vida al personaje de “Don Neto” en la serie Narcos: México, producida por Netflix, confesó que su carrera artística lo ha acercado de manera accidental a algunos narcotraficantes.

Una de estas experiencias la vivió hace algunos años en un bar de Zacatecas, cuando se encontró con un grupo de narcos que de manera amenazante le dijeron que ellos sí eran criminales de verdad.

Lea también: Lupillo Rivera y las imágenes de su concierto en donde hay jefes de un cártel del narcotráfico en México

“Llegan unos jovencitos al bar y me dijeron la frase más escalofriante que he escuchado: ‘nosotros somos los de a de veras’. Ha sido uno de los momentos más aterradores de mi vida”, comentó el actor.

Asimismo, Joaquín Cosío confesó que en otra ocasión recibió una amenaza de muerte por parte de un presunto capo del narcotráfico.

Lea más: Roberto Palazuelos: el día que confesó que había matado a dos personas y cómo provocó la polémica

En un bar de Ciudad Juárez, el actor mexicano fue confrontado por un hombre que le dijo que cuidara su espalda luego de varios minutos de discusión.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole. Luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando al verme me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, comentó para concluir con el tema.