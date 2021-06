Tendencia: Lupillo Rivera se borra el tatuaje de Belinda y las redes estallan

Usuarios de Internet refieron que el tatuaje de Lupillo Rivera es un 'blackout'. (Foto Prensa Libre: Instagram Lupillo Rivera)

Esta semana, el cantante Guadalupe Rivera Saavedra -más conocido como Lupillo Rivera- causó sensación en redes sociales luego de revelar “el vídeo más esperado” por su audiencia, según afirmó en una publicación de Instagram.

El vídeo fue compartido el pasado 10 de junio y muestra al también compositor y hermano de Jenni Rivera en un domicilio desde donde se manifiesta contento y satisfecho por haber tomado la decisión de borrar un tatuaje con el rostro de la cantante Belinda, su expareja.

Los artistas se habían conocido durante el programa de talentos La Voz, mientras ambos eran asesores de los competidores. La relación inició en agosto de 2020 y sostuvo durante cinco meses hasta que caducó hacia finales del año pasado.

De acuerdo con Lupillo, la decisión de eliminar el tatuaje con el rostro de Belinda fue una respuesta al cariño y respeto que le tiene a su actual novia, con quién además se casará pronto.

“Lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto. Por eso tomé esta decisión de hacerlo”, expresó el cantante.

En el vídeo de casi cuatro minutos, el “Toro del corrido” compartió cómo fue la experiencia de transformar el tatuaje. Para sustituir el rostro de Belinda, el cantante decidió que en su lugar se rellenara de tinta color negro.

La revelación detonó comentarios de muchos usuarios quienes apuntaron que se trataba de una mancha poco estética. Los memes y tuits no esperaron a la reacción de los cibernautas.

Algunos de los más destacados a propósito de la decisión de Rivera son:

Otros aludieron a la participación del tatuador:

De acuerdo con cibernautas, se trataba de una mancha:

El tatuador Antonio Morales -cuyo nombre artístico es Tanke Rules- fue el encargado de modificar la pieza con el rostro de Belinda.

En una entrevista otrogada al programa de televisión mexicana Ventaneando, Morales aseguró haber exhortado a Lupillo a rechazar la idea de las marcas negras. “Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual (…) No quería sabar nada más de él”, refirió el tatuador.

Morales dijo que que no recibió dinero por haber tapado el antiguo tatuaje, puesto que se conformaba con el hecho de haber trabajado para Lupillo Rivera y que este diera a conocer su nombre.

El tatuador compartió lo siguiente en la entrevista: “Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”.