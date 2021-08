“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo”: Mon Laferte reveló que está embarazada

“Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba”, publicó la artista junto a una fotografía.

“No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido y me es difícil”, agregó la artista.

Laferte evidenció su alegría e indicó que físicamente ha cambiado. “Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá. No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida”, concluyó la artista en una de sus publicaciones.

Mon Laferte sorprendió a sus admiradores con la noticia. Sin embargo, utilizó su cuenta de Instagram para extender su discurso.

La confesión en un clip

Durante un video de 6.20 minutos, Mon Laferte se dirigió a sus admiradores y reveló cómo ha vivido durante la pandemia del coronavirus, el conflicto con su oficina y enfatizó sobre su etapa personal y su proceso de quedar embarazada.

“Me han pasado tantas cosas en este año pandémico y siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes, les cuento y hablo con honestidad y la verdad”, comenzó su relato Laferte.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme, es un deseo que me vino después de los 30 años porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor”, contó la artista chilena.

Durante su discurso, Laferte también indicó que ha enfrentado dificultades en la industria de la música. “Ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada. Ha sido una mie*** este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa y de estar ahí”, confesó.

La artista se extendió, pero se enfocó en la etapa que está experimentando e insistió que está feliz. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses y se supone que hay que esperar para contarlo, pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más, tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira y tengo que seguir haciendo promo, tomarme fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió. No puedo avanzar como ocultando algo porque ya ha sido un año entero de estar como siguiendo la vida, pero en realidad me siento a medias de alguna manera”, dijo Laferte.

El futuro y la incertidumbre

De acuerdo con Mon Laferte, en las próximas semanas regresará a los escenarios y comenzará una gira en la que podrá interpretar su música. Sin embargo, confesó que teme por alguna complicación.

“Tengo miedo porque debo de estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto. Me quedan como un par de semanas para estar bien, salir de gira y volverme a sentir yo sobre el escenario, pero quiero llorar porque ha sido un año muy difícil, ser mujer y pasar estas cosas, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima enorme al hablar”, añadió.

La artista chilena recalcó que para ella es importante exponer su música y luego de una pausa obligada por la pandemia del coronavirus, volverá con el deseo que derrochar talento en los recintos que se presente.

“Ojalá que todo salga bien y que nos veamos en la gira con una hermosa panza y que esté cantando para ustedes. Seremos dos, será doble, ojalá que sea así”, dijo Mon.

La cantautora chilena recalcó su deseo por ser mamá y de vivir el proceso actual. “Esto es algo que busqué y ya lo estoy experimentado. No aguantaba y se los conté. Eso era todo, les mando un besito”, concluyó.