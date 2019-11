The Great Jaguar Rises: exposición de piezas mayas continúa en museo de Canadá

Maya: The Great Jaguar Rises es la más grande e impresionante exposición de obras de arte y arqueología maya en el mundo. Tuvo su debut mundial el pasado 17 de mayo cuando inició la exhibición en el Real Museo de Columbia Británica (Royal BC Museum) en Victoria, Canadá, la cual terminará el 31 de diciembre de 2019.

En el museo se pueden observar los objetos mayas más grandes de esta cultura. Así como alrededor de 300 artefactos de jade, cerámica, oro, piedra y textiles, que reflejan la cultura maya y contemporánea y tienen más de 3 mil años de antigüedad.

La exposición es un trabajo conjunto entre MuseumsPartner y el Royal BC Museum, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

Entre las salas de exposición se puede observar la figura de la diosa Wac-Chanil-Ahau, princesa de Don Pilas, quien fue enviada a la ciudad Naranjo en el siglo VII para establecer una dinastía real, la cual se logró a través de la guerra y el nacimiento de su hijo Smoking Squirrel en el año 688.

Esta pieza es parte de la colección de los 300 artefactos mayas que brindan una visión más clara y certera de la cultura mesoamericana desde los periodos Preclásico, Clásico y Postclásico. Además, se puede encontrar bloques de la escalinata jeroglífica y el atar 5 de La Corona, la Placa de Nebaj y el Hunal de jade y varios monumentos con escritura jeroglífica, entre otros.

The BUMP on this RUMP. Check out #RBCMMaya to see hundreds of incredible Maya artifacts, like this clay grave vessel of a sleeping dog, from ~400-500 CE. pic.twitter.com/qZXw7SId6C

— Royal BC Museum (@RoyalBCMuseum) May 28, 2019