Tom Holland: la millonaria cifra que el actor estuvo a punto de perder debido a una insólita confusión

Esta extraña situación fue revelada por Tom Hollander, actor de The White Lotus, durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers, en donde aseguró que a menudo es confundido por Tom Holland debido a la similitud en sus nombres.

Hollander, de 56 años, también mencionó que hace algunos años atrás recibió un millonario cheque de Marvel por un trabajo que jamás realizó, el cual en realidad estaba destinado a Holland por su papel de Spiderman.

“Fue un momento terrible. Yo fui a ver a mi amigo que estaba haciendo teatro en Inglaterra y estaba con aire de suficiencia entre el público, acababa de hacer una serie de BBC por unos US$30 mil con los que iba a pasar el año siguiente”, comenzó relatando.

“Después de la obra, fui a su encuentro y le dije lo increíble que había estado. Entonces me llegó un mail de la agencia en el que ponía: ‘Tu primer pago del bonus por taquilla de Avengers’. Era el primer pago por beneficios en taquilla y era más dinero del que tendré jamás, un número de siete cifras”, indicó Hollander.

Pese a este sorpresivo mensaje, Hollander de inmediato reconoció la equivocación debido a que, en reiteradas ocasiones, ha sido confundido con el actor de 27 años por fans e incluso ejecutivos de Hollywood.

Aunque el actor británico no reveló la cantidad exacta del dinero que recibió por equivocación, se sabe que Tom Holland, con apenas 20 años, ganó aproximadamente US$1.5 millones en su primera participación como Spiderman y más de US$10 millones en la última película del superhéroe.

