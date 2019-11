Top 10 de las series que llegarán a HBO en 2020, según Forbes

Estas son las series más esperadas para el 2020 de HBO. (Foto Prensa Libre: Forbes).

Jason Bateman, Nicole Kidman y Mark Ruffalo, entre otros actores consagrados, protagonizan nuevas series originales para HBO que deberá tener en el radar para no perderse el nuevo éxito de estos actores.

1. Avenue 5

Llega una serie de comedia de ciencia ficción situada 40 años en el futuro. El capitán espacial del Avenue 5 trata de llevarse bien con otros trabajadores de la industria espacial del turismo.

2. Todxs nosotrxs

Esta serie brasileña sigue a la vida de Rafa, un adolescente de 18 años, pansexual y no binario, quien decide dejar su vida y familia para mudarse a San Pablo a vivir con su primo, Vini. La serie aborda temas LGBTQIA+ y ahonda en temas como racismo y acoso.

3. The Outsider

Basada en el libro El Visitante, de Stephen King, llega a la pantalla una serie producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn. La producción explora la investigación sobre el terrible asesinato de un niño y la fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso.

4. Patria

La historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi y aborda el contexto de dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo.

5. Perry Manson

Con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y protagonizada por Mathew Rhys, esta serie tiene lugar en Los Ángeles en 1932. Se enfoca en la historia del origen del famoso abogado de defensa Perry Mason, basado en los personajes de las novelas de Erle Stanley Gardner.

6. Mil colmillos

Esta es la primera serie de ficción de HBO producida en Colombia que sigue la historia de un comando de élite en una misión en las profundidades de la jungla para encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder.

7. I know this much is true

La trama de esta producción está situada en los Estados Unidos del siglo XX. Sigue la vida de unos hermanos marcados por traiciones, sacrificios y perdón.

8. Run

La serie muestra a una mujer que busca transformarse cuando recibe un mensaje de texto invitándola a cumplir un antiguo pacto que promete amor verdadero y reinventarse a sí misma.

9. Entre hombres

Esta miniserie argentina se desarrolla en Buenos Aires en los años 90 y muestra el submundo del crimen en una época considerada como la más sombría en la historia de la policía local, en un marco en el que la división social toma protagonismo.

10. The Undoing

Esta trama se centra en la vida de la terapeuta Grace Sachs, la cual sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta. El reparto cuenta con Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland.

No se puede perder estas series que HBO agregará a su catálogo a partir del próximo año. Tendrá diferentes categorías para que pueda elegir cuál ver.

