Triste y enojada: Frida Sofía muestra su rechazo a la familia Guzmán con cambio drástico en las redes sociales

Frida Sofía eestá triste, enojada y desilusionada con la familia de su mamá. (Foto: Instagram / @ifridag)

Desde que Frida Sofía se pronunció de forma pública, reveló que había sufrido abusos y señaló que el responsable directo era su abuelo Enrique Guzmán, la familia completa trajo conflictos del pasado y revivió momentos difíciles por los que han atravesado.

La dinastía Guzmán está envuelta en una crisis después de las contundentes revelaciones de Frida y, pese a que Enrique Guzmán ha desmentido los señalamientos de su nieta, cada día surgen nuevas revelaciones y crece la polémica.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, sorprendió a sus admiradores este miércoles 5 de mayo y los más de 1.6 millones de usuarios que la siguen en Instagram, conocieron su nuevo pronunciamiento.

La nieta de Enrique Guzmán reveló que uno de sus objetivos inmediatos es romper los vínculos con su familia materna y este jueves 5 de mayo, la influencer cambió su apellido y destacó el de su padre.

En la actualidad aparece como Frida Sofia Moctezuma y la hija de Alejandra dio a conocer que accionará a través de la vía legal para desvincularse por completo del apellido Guzmán.

“Frida está tan triste, enojada y desilusionada, que está pensando en tomar una decisión radical. Está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con los Guzmán Pinal”, dijo una amiga de Frida Sofía durante una reciente entrevista con la revista TV Notas.

La persona cercana a Frida explicó que la hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán busca desprenderse de esa familia y quiere olvidar “malos recuerdos”.

“Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen”, agregó su amiga e indicó que eso fue lo que Frida dijo literalmente.

De acuerdo con las recientes revelaciones, se conoció que Frida Sofía, aunque quiere mucho a su abuela, Silvia Pinal, también se siente traicionada por ella.

Frida Sofía reveló recientemente en otro programa, que no lleva el apellido de su padre debido a las diferencias que tuvo con su abuelo cuando ella recién había nacido.

“Mi papá quería obviamente cuidarme, pero mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento. Así fue como me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, declaró Frida para el programa De Primera Mano.