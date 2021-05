“Tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu cárcel”: Frida Sofía publica nueva foto y mensaje contra Enrique Guzmán

Frida Sofía acusa nuevamente a su abuelo Enrique Guzmán. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Frida Sofía se pronunció nuevamente contra su abuelo Enrique Guzmán y en su cuenta de Instagram compartió nueva imagen para denunciar los abusos que sufrió.

En el apartado de Stories (Historias) de Instagram, Frida Sofía agregó una fotografía que fue publicada originalmente por un colectivo feminista.

La imagen publicada en esa red social, tiene como objetivo pedir “justicia para Frida Sofía” y exigir un alto al abuso sexual infantil.

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel. A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar”, fue el mensaje que Frida Sofía agregó a la imagen en la que aparece su abuelo Enrique Guzmán.