“Tu música me hizo volver a caminar”: el día en que Christian Nodal salvó la vida de un joven con parálisis cerebral

En esta ocasión, el nombre de Christian Nodal fue tendencia en redes sociales a raíz de una emotiva historia de uno de sus fanáticos, quien reveló que el intérprete de música regional mexicana le salvó la vida.

Alvin Gallardo, joven chileno aficionado a la música de Nodal, sufrió un accidente cerebral y, a pesar de los pronósticos desalentadores, pudo salir avante de esta difícil situación por la música del cantante.

Lea también: “Él está enamoradísimo”: Christian Nodal habría hecho oficial su relación al presentarle a Cazzu a sus padres

“Me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música. Y su música me hizo feliz, me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas su canciones”, reveló Gallardo.

“Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días. Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias. Christian, me salvaste”, continuó relatando el joven chileno por medio de un video.

Lea más: ¿Christian Nodal se retira? Esto se sabe sobre la decisión del cantante mexicano de alejarse de los escenarios

Luego de esta emotiva revelación, Christian Nodal se reunió con su fan durante uno de sus conciertos en Chile y tuvo la oportunidad de escuchar esta increíble historia en persona.

“Tu música me hizo volver a caminar, levantarme. Gracias por todo”, indicó el joven.

El encuentro entre ambos quedó guardado con una fotografía, la cual fue publicada en la cuenta de Instagram de Gallardo y la acompañó de un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado a Nodal.

Le puede interesar: Christian Nodal: las confesiones del cantante sobre cómo fue vivir con ansiedad durante su infancia

“Gracias a muchas lindas y buenas personas, y a la humildad de mi gran ídolo, pude conocerlo, abrazarlo, hablarle, y tener fotos con él. Es tan increíble que hasta me firmó un cuadro que yo llevaba”, agregó. “Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca la olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles”, publicó Gallardo.