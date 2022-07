¿Nodal se casará en Antigua Guatemala? Sacerdote da pistas sobre el templo que habría elegido el cantante para unirse con Cazzu

Hasta el momento, ninguno de los cantantes ha hablado sobre su presunto noviazgo y se desconoce qué tipo de relación sostienen, pero se ha especulado sobre un posible amorío entre Nodal y Cazzu desde que fueron vistos caminando de la mano por las calles de Antigua Guatemala.

A casi un mes de su visita a Guatemala, la supuesta relación sentimental entre Christian Nodal y Cazzu volvió a ser tendencia luego de que un sacerdote proveniente de Antigua Guatemala compartiera una imagen junto a ambos artistas en el Convento La Merced.

Lea también: ¿Christian Nodal se retira? Esto se sabe sobre la decisión del cantante mexicano de alejarse de los escenarios

Esta fotografía causó revuelo entre los seguidores del intérprete de Adiós amor ya que el clérigo dio indicios que Nodal le habría revelado sus intenciones de casarse en Antigua Guatemala.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido como Padre Choco.

Lea más: “Mientras ladran, vos brillas”: Cazzu sale en defensa de Christian Nodal tras las constantes críticas contra el cantante mexicano

Debido a las palabras del sacerdote guatemalteco, los seguidores de Christian Nodal rápidamente comenzaron a especular sobre una posible boda junto a Cazzu, ya que en esta imagen se ve a la rapera acompañando a ambos durante su visita al Convento La Merced.

Los rumores sobre la posible boda de Christian Nodal y Cazzu en Antigua Guatemala surgieron después de que el cantante de música regional mexicana fuera captado mientras le decía “te amo” a su supuesta novia antes de subir al escenario para cantar en uno de los conciertos de su gira Forajido Tour.

Le puede interesar: Christian Nodal critica canción de Bad Bunny y genera controversia con sus admiradores

Añadido a esto, en medio de esta gira internacional, Nodal también habría hecho oficial su relación con Cazzu tras presentarla con sus padres por medio de una videollamada realizada para celebrar el cumpleaños de la hermana del intérprete.