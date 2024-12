Un viaje en espiral de Fabiola Roudha se estrena en Guatevisión 

La idea que nació en 2020, junto con el concepto, las canciones y el disco, fue evolucionando con el tiempo, las experiencias y los aprendizajes, hasta que, en mayo de 2023, la cantante guatemalteca Fabiola Roudha estrenó el disco Un viaje en espiral.

“Siento que la vida es justamente como un espiral, que va a depender de las decisiones que tomemos, uno ve ciertos patrones y repite ciertos ciclos, pero cuando decides romper esas cadenas, cambias el rumbo de lo que estás destinado a ser”, comenta Roudha sobre el concepto de su álbum.

Un proyecto que, según menciona, le abrió muchas puertas. “El estar tocando en Corea, hacer festivales en Europa, sacar una canción con Daniela Romo, poder cantar en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles y realizar tantas cosas con la música forman parte del trabajo de mucho tiempo, pero también del apoyo de toda la gente aquí en Guatemala que me ha visto crecer desde que inicié en la música”.

El próximo viernes 27 de diciembre Roudha cerrará esta etapa con un especial homónimo que será transmitido por Guatevisión a las 19.30 horas. Con este programa, además de agradecer al público por su apoyo, entregará un material visual con un concepto muy parecido al del álbum, para que las personas puedan, según sus palabras, “meterse al disco y conocer todo el universo y la naturaleza alrededor de este material”.

El especial Un viaje en espiral incluirá las canciones del álbum con las que el público más conectó, interpretadas de manera distinta a como se escuchan en el disco. El concierto en vivo contará con muchas sorpresas e invitados especiales.

Sobre el álbum

El proceso de creación del disco fue un viaje lleno de retos y aprendizajes personales. Roudha comparte que, mientras componía, exploraba temas como los altibajos de la vida, el desamor, la soledad y el amor propio.

“El disco habla mucho de la búsqueda de esa felicidad que el ser humano siempre está haciendo y del momento y lugar que te permiten florecer”, explica. El álbum mezcla géneros como soul, R&B y psicodelia, además de tener influencias de los años 70. Este estilo, señala, fue un desafío en una época dominada por la música urbana, pero logró plasmarlo en un trabajo que conecta música y visuales.

El especial será transmitido por Guatevisión el viernes 27 de diciembre a las 19.30 horas. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Un viaje en espiral marcó un antes y un después en la carrera de Roudha, no solo por los logros profesionales que trajo, sino también por el impacto emocional que tuvo en ella. “Fue un proceso de aprendizaje y de soltar, que es una de las cosas más difíciles... Mientras producía el disco, viví una ruptura personal y un proceso profesional difícil, lo que me llevó a reflexionar sobre lo que quería para mí misma. Escribir y cantar estas canciones me ayudó a sanar y a abrir nuevas puertas”, reflexiona.

Roudha aconseja a sus seguidores que lo más importante en los procesos siempre será “amarse a uno mismo y darse cuenta de lo que uno merece realmente. A veces es difícil porque anteponemos los sentimientos de los demás y el miedo a lo que pasará, pero cuando uno se quita ese miedo, se da cuenta de que merece muchas cosas buenas en la vida”, finaliza.

"Cuando uno realmente decide soltar lo que no lo hace crecer, las puertas empiezan a abrirse solas."

Fabiola Roudha

¿Dónde y cuándo ver el especial?

El viernes 27 en Guatevisión a las 19.30 horas. Repetición el 1 de enero de 2025 a las 20 horas. Posteriormente, estará disponible en el canal de YouTube de Roudha y en Spotify y Deezer a finales de enero.