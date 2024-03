La entrega del premio más importante en el mundo del cine se realizará este domingo en el marco de su edición 96, bajo gran expectativa en todas sus categorías. Pero fue gracias a una IA que se reveló quiénes podrían ser los premiados la noche del domingo 10 de marzo.

Mejor Película:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Zone of Interest

Ganador según la IA: Oppenheimer.

Mejor director:

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Ganador según la IA: Christopher Nolan.

Mejor actor:

Paul Giamatti (The Holdovers)

Bradley Cooper (Maestro)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Colman Domingo (Rustin)

Ganador según la IA: Cillian Murphy

Mejor actriz:

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan, “Maestro”

Annette Bening, “Nyad”

Emma Stone, “Poor Things”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Ganadora según la IA: Pugna entre Lily Gladstone y Emma Stone.

Mejor actor de reparto:



Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

Charles Melton (May December)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Ganador según la IA: Robert Downey Jr.

Mejor actriz de reparto:



Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

America Ferrera (Barbie)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Ganador según la IA: Da'Vine Joy Randolph

Mejor película animada:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nimona

Robot Dreams

The Boy and the Heron

Elemental

Ganador según la IA: "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Aunque estos son resultados posibles y, por supuesto, no confirmados, rápidamente se viralizaron en las redes sociales luego de que varios medios de comunicación mexicanos los revelaran. Y para ti, ¿Quiénes serán los ganadores?