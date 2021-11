“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”: Hermana de Octavio Ocaña denuncia que policía robó una cadena del actor en la escena de la tragedia

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de octubre en la ciudad de Cuautitlán Izcalli cuando una camioneta de policía pidió a Ocaña que detuviera su vehículo y se desató una persecución policial que terminó con el coche del actor, que viajaba con otros dos acompañantes, estrellado en un muro.

Según la Fiscalía estatal, el actor falleció por el disparo en la cabeza de una arma que se encontraba en el interior del vehículo y que se detonó durante la persecución en circunstancias todavía confusas. Sin embargo, la familia del actor mexicano cuestiona las circunstancias de su muerte.

“Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida, te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso tu siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado y tú siempre fuiste parte de mi lucha”, publicó en Instagram Bertha Ocaña, hermana del actor.

“Nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida”, agregó la hermana de Octavio.

El señalamiento

A través de una historia publicada en Instagram, Ana Bertha indicó que su hermano siempre utilizaba una joya y que, en el lugar de la tragedia en la que falleció Octavio, según ella, una policía la robó.

“Esta muerta de hambre, asesina, ratera, se guardó una esclava que siempre traía puesta mi hermano, una prueba más que son unos cerdos, asesinos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, publicó Bertha y adjuntó una secuencia.

En su publicación se observan varias imágenes con títulos como “Qué bonita cadenita”, “Oro 14K ¿Qué debo hacer?” y “Feliz Navidad Cositas”.

Apoyo del Gobierno mexicano

El Gobierno mexicano brindará acompañamiento a la familia del actor Octavio Ocaña, quien murió por un misterioso disparo en la cabeza durante una persecución policial en el central Estado de México, aseguró este miércoles 3 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo vamos a hacer, ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que se comuniquen con la familia y que se revise todo el caso”, indicó el mandatario en la rueda de prensa desde el Palacio Nacional.

Aseguró que, aunque la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Gobierno federal intervendrá, ya que el padre del actor pidió su ayuda.