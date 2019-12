Vargas Llosa en Guatemala: si la literatura sobrevive será en gran parte gracias a las mujeres

un estado que no proporciona ningún servicio mucho menos educación , planificación familiar y métodos de control de la natalidad pues se tiene una religiosidad de toda índole que dice que todo es pecado menos hueviar y lucrar con el nombre de Dios y la miseria del pueblo ignorante, corrompido por la miseria de un sistema corrupto que se puede esperar, y lo peor solapado por el comunidad extranjera y las elites políticas, económicas, intelectuales, religiosas y un pueblo ignorante que lo avala cada 4 años, que no entiende que este sistema está destinado a fracasar y que no es ni democracia, como dijo el indígena que está en esa marcha el problema es estructural y nada va a cambiar.

Este sistema en 30 años ha marginado al 83% de la población y nos ha endeudado 163,000 millones, lo más triste es que nuestra elite política justifica la ayuda internacional mientras esa misma elite se paga sueldos insostenibles en los cuales más del 90% del presupuesto se va en pagar sueldos y el resto se lo roban. Tenemos sobrepago de sueldos a todo nivel, municipal, departamental y nacional. Pero de esto nada ni nadie nacional o extranjero pone el dedo en la llaga. Ni la heroica CICIG, San Carlos y mucho menos CACIF o Cámara de Gerentes, la pregunta es por qué, y si el sector privado pagara esos mismos sueldos y beneficios como estarían sus finanzas.