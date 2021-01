“Ven conmigo si quieres vivir”: el mensaje de Arnold Schwarzenegger al recibir la vacuna contra el coronavirus

El republicano compartió un video en sus redes sociales diciendo “Hoy fue un buen día. Nunca había estado más feliz de esperar en una fila”.

En el video, de 36 segundos, se observa a Schwarzenegger esperando en su carro para recibir la vacuna en el centro que comenzó a aplicar las inyecciones el viernes 15 de enero en un esfuerzo por frenar el contagio en el condado, que es foco de la pandemia en Estados Unidos.

Schwarzenegger permaneció en el automóvil mientras recibía la inyección. Después, instó a todos los californianos elegibles a seguir su ejemplo, recomendando la vacuna a todos. “Ven conmigo si quieres vivir”, dijo el actor, evocando una frase recurrente en las películas de Terminator, en las que él es la estrella principal.

California pasó el umbral de los tres millones de contagios, con 3 millones 19 mil 371 casos positivos en total a este 20 de enero.

Ese miércoles se registró el segundo número más alto de decesos por covid-19 con 694, después de los 708 fallecimientos reportados el 8 de enero. Las muertes relacionadas con la enfermedad suman 34 mil 433 en el estado.

El número de californianos hospitalizados a causa del coronavirus está en 19 mil 979, según datos de las autoridades de salud.

El condado de Los Ángeles continúa teniendo el mayor número de contagiados con 1 millón 31 mil 874. Aunque un modelo científico de las autoridades de salud locales estimó recientemente que uno de cada tres residentes se contagió con la enfermedad.

Este martes, el condado anunció que los residentes de 65 años o más podrían inscribirse para una cita de vacunación a partir de esa tarde. Sin embargo, también advirtieron que la oferta por ahora “es limitada”.

Al igual que Schwarzenegger, el actor y activista latino Edward James Olmos, de 73 años, se colocó la vacuna el miércoles 20.

El icono de los latinos en Hollywood relató en un mensaje por Twitter: “Recibí mi primera vacuna gracias a mis hijos que me consiguieron una cita, no sabía cómo programarla ni dónde. Estoy muy agradecido por la ayuda”.

Got my first Vaccine shot thanks to my children who got me an appointment.I didn’t know how to schedule it or where. I’m so grateful for the help. Had to wait 15 min after to check reaction. Next shot is on the 17th of Feb. #vaccinationCovid #COVID19Vaccines #SSWA pic.twitter.com/YOwmb1QPW2

— Edward James Olmos (@edwardjolmos) January 20, 2021