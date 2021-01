Principal fábrica de vacunas del mundo se incendia en India y hay al menos cinco muertos

Al menos cinco personas murieron en un incendio este jueves en las instalaciones del Instituto Serum de la India (SII), el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen y que produce la fórmula Covishield, la vacuna de la universidad británica de Oxford y AstraZeneca contra covid-19.

El incendio se desató en un área del gran complejo de la sede central de SII en la localidad de Pune, en el estado occidental de Maharashtra, y según informó en Twitter el presidente de la compañía, Adar Poonawalla, el fuego no afectará los envíos de Covishield, ya que hay “múltiples edificios de producción”.

Poonawalla celebró en un principio que el fuego solo había “destruido un par de plantas” de uno de los edificios y no causó víctimas, aunque más tarde lamentó en otro mensaje que tras sofocar el fuego se descubrió que “lamentablemente, hubo pérdidas de vidas” en el suceso, sin aportar más detalles.

El jefe del servicio de bomberos local, Prashant Ranpise, dijo a Efe que recuperaron del lugar del incendio cinco cadáveres y otras nueve personas fueron rescatadas con vida.

“Desconocemos aún la causa del incendio. La operación de rescate continúa, pero hemos controlado el fuego”, señaló.

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021