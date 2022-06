“Vengo aquí por ti, mi amor”: los intensos mensajes que dejó un supuesto fan frente a la casa de Shakira

En la actualidad la cantante colombiana continúa viviendo en Barcelona en una residencia que comparte con sus hijos y con otros familiares.

Este martes 21 de junio se reveló que la artista se inquietó debido a unos mensajes que aparecieron frente a su vivienda.

El hermano de la cantante colombiana hizo una denuncia en la comisaría local y pidió que los textos fueran borrados. Además, otros familiares de Shakira indicaron que en los últimos días la artista ha recibido varias cartas.

Según medios locales, un supuesto fan de Shakira, identificado como Alex, llegó a la residencia de la artista y escribió varios mensajes en inglés.

“Te quiero, mujer bonita”, “Vengo aquí por ti, mi amor” y “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte”, fueron algunas de las frases que fueron firmadas con dedicatoria “Sinceramente, Alex”.

not people proposing shakira with graffitis outside her house. it's getting a bit crazy. pic.twitter.com/mqpJE9JpjB

