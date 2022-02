Vicente Fernández: Alex Fernández asegura que recibió una señal de su abuelo

Podría interesarle La dedicatoria de El Potrillo durante su último concierto Juan Carlos Ortega 8 de febrero de 2022 a las 10:32h

“Le dije ‘dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’; pero fue un sí».

Hace algunas semanas María del Refugio, conocida como doña Cuquita, ahora viuda del conocido Charro de Huentitán aseguraba que cada noche le visita. “Se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha, con todo se forma una cruz a diario”, en la que cree que el famoso cantante llega a verla.

María del Refugio asegura que sigue viviendo su duelo y aún sufre cuando presencia los conciertos en vivo de su hijo Alejandro Fernández, ya que le traen recuerdos con el fallecido artista.