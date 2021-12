Vicente Fernández: cuál fue la millonaria inversión que “Chente” hizo en la crianza de caballos

También se ha dicho que la fortuna de la dinastía Fernández ha sido gracias a las producciones musicales, conciertos, regalías, patrocinios y diversos negocios alejados del ámbito artístico, entre estos la crianza de caballos.

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, la fortuna estimada de Vicente Fernández y su esposa Cuquita, es de aproximadamente US$25 millones.

Pasión por los caballos

Para “Chente”, una de sus más grandes pasiones eran los caballos. Para el ídolo mexicano estos animales representaban la realeza y la bondad.

El cantante tenía varios de estos animales en su hogar, incluso hizo su propio criadero y creó su propio linaje con, según una nota publicada en semana.com.

Aunque nunca puso nombre a su raza, Chente les llamaba “miniaturas”, cita el reportaje.

Sus caballos, incluidos los “miniatura” se vendían, como mínimo, por 30 mil pesos mexicanos.

Los animales son criados en el rancho Los tres potrillos, propiedad que fue nombrada en honor a sus tres hijos y que consta de 500 hectáreas y está compuesta por una casa principal, caballerizas, criadero de caballos, una piscina, restaurante y la arena VFG.

Allí impulsó el negocio de cría de caballos miniatura, mismos que no miden más de 86 centímetros y por los cuales recibió constantes críticas sobre temas de maltrato animal.

No obstante, el médico veterinario de su rancho dijo hace unos años al programa Ranchos de hoy, que se trata de una raza de animales que no debe de ser confundida con los ponys, y que no sufren ningún maltrato, según recabó el medio Infobae.

Vicente también aseguraba que sus caballos eran miniatura, pero que podían ser montados por niños, según el reportaje de semana.com.

Peculiares regalos

A pesar de que en la página oficial de su rancho no hay una información que dé una suma exacta del caballo miniatura más caro, el negocio de Chente era bien remunerado, principalmente en México y Estados Unidos.

Varias personas cercanas al cantante manifiestan que Fernández les regaló varios de sus caballos a sus allegados. En una ocasión quiso obsequiarle uno de estos animales a la también cantante Yury, pero ella lo rechazó porque en su momento manifestó no cumplir con los cuidados necesarios que requieren estas crías.

De acuerdo con el portal web sdpnoticas.com, artistas como Ángela Aguilar y Alejandra Guzmán sí tienen de los caballos obsequiados por el cantante.

Vicente participó con sus caballos en varias ferias internacionales, por lo que se considera que esta inversión suya ocupó un lugar importante en su economía, aunque se desconoce una cifra global de a cuánto asciende la inversión en animales pura sangre, pero podría tratarse de una suma millonaria.