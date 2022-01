Vicente Fernández: el día que “El Charro de Huentitán” habló sobre su último deseo con el público al momento de su muerte

El miércoles 12 de enero, la cuenta de Facebook de Vicente Fernández compartió un video antiguo en donde el intérprete de “Mujeres divinas” habló sobre su último deseo con el público al momento de su muerte.

Al ser cuestionado sobre la forma en la que le gustaría ser recordado luego de su muerte, “Chente” comentó que dependería mucho de la gente y la manera en la que ellos lo han percibido durante los años.

“Yo creo que como yo me lo merezca. Si el público cree que me merezco ser recordado muy bonito, que así me recuerden. La gente que yo sin querer le haya hecho algún daño, que me perdone. Yo quiero que me recuerden tal y como soy”, dijo Vicente Fernández.

De igual manera, confesó que no le gustaría recibir demasiados elogios ni que se le adjudicaran demasiadas virtudes, ya que generalmente las personas hacen eso con los fallecidos.

“Que no me echen tantas virtudes porque a los muertos le echan muchas virtudes. A mi que me echen las que me merezca nada más”, indicó.

“El Charro de Huentitán” se caracterizó por ser un padre y esposo excepcional. El legendario cantante mexicano formó una reconocida dinastía con su esposa, Doña Cuquita, y sus hijos Vicente Jr, Gerardo, Alejandro y Alejandra.

Vicente Fernández falleció durante la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2021 y su familia informó al público sobre su muerte por medio de un comunicado publicado en las redes sociales del artista.

El legendario intérprete de música regional mexicana perdió la vida tras permanecer más de cuatro meses internado en un hospital en Guadalajara a raíz de una serie de complicaciones de salud derivadas de una fuerte caída sufrida en su rancho “Los Tres Potrillos”