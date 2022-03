Vicente Fernández: Esto es lo que opina Pablo Montero sobre Jaime Camil en su papel de “El Charro de Huentitán”

Según la familia del cantante mexicano, el propio artista se involucró en el proyecto que culminaría en una serie inspirada en su carrera, triunfos, lucha, trabajo e intimidades.

Sin embargo, durante las reuniones y en medio de los preparativos de la serie, Vicente Fernández sufrió un accidente en su rancho “Los Tres Potrillos” que lo mandó al hospital, donde su salud se fue deteriorando hasta morir el 12 de diciembre de 2021.

El dolor y la tristeza invadieron a la dinastía Fernández y a los admiradores del “Charro de Huentitán”. Además, a pocos días de su muerte, se reveló que otras productoras se encontraban trabajando en la creación de una segunda bioserie, la cual estaría basada en el libro El último rey, de la periodista argentina Olga Wornat.

A partir de ese momento las empresas responsables de ambas producciones fueron develando a los actores responsables de darle vida al cantante e ídolo de multitudes.

Las primeras imágenes que se conocieron fueron las de Jaime Camil, actor que fue el elegido para protagonizar la vida de Chente en la serie a cargo de la cadena colombiana Caracol y con apoyo y respaldo de Netflix. Además, se reveló que esa producción llevaría el eslogan de la serie “oficial y aprobada” debido a que contó con el visto bueno del cantante antes de su muerte y en la actualidad por su familia.

Semanas después surgió una polémica debido a que se reveló que Televisa trabajaría otra serie sobre la vida de “El Charro de Huentitán” la cual se basará en el polémico libro de Wornat.

Recientemente Televisa anunció que la serie será producida por Juan Osorio y fue Pablo Montero quien fue cuestionado debido a su opinión sobre la “serie de la competencia” que también se encuentra en producción.

Montero también personificará a Vicente Fernández con el argumento del polémico libro El último rey y recientemente dio declaraciones a la prensa internacional.

“A mi carnalito (Jaime Camil), pues que le vaya muy bien, lo quiero mucho. No he hablado con él”, dijo Montero.

Montero también indicó que en años anteriores tuvo cercanía con Jaime Camil. “Siempre le voy a desear lo mejor. Tuvimos una relación increíble. Además, iba seguido a visitarlo a Acapulco porque tuve una relación estrecha y bonita con su padre”, indicó Montero.

Montero, quien ha destacado como cantante y actor fue cuestionado sobre la responsabilidad que tiene Camil al darle vida a Vicente Fernández en la serie oficial.

“Todos los actores somos aptos para hacer cualquier personaje. Cada uno tiene su forma de interpretar, en este caso es actuar y destacar la vida de Vicente… A mí me toca portar el traje, montar a caballo y cantar aproximadamente 40 temas”, reveló Montero sobre El último rey: el hijo del pueblo, serie que se lanzará la tercera semana de marzo.

A propósito de la producción en la que participa, Montero aseguró que estaba muy nervioso y no sabía realmente la magnitud de la historia. “No sabía lo que venía, pero ya que empiezas a leer, a empaparte y obviamente todo lo que viví con Vicente, pues le he puesto mucho esfuerzo y Juan Osorio me ha dado libertad de elegir varias cosas como el vestuario”, concluyó Montero.