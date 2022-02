Vicente Fernández: publican las fotos oficiales de Pablo Montero interpretando a “El Charro de Huentitán” en su serie biográfica no autorizada

Esta decisión causó polémica ya que el cantante de 47 años ha tenido relación con la familia de “El Charro de Huentitán” desde que era un niño y su participación en esta controversial serie fue considerada como una traición por algunos miembros de la dinastía Fernández.

Sin embargo, muchos de los seguidores del fallecido intérprete mexicano se encuentran emocionados por este proyecto y han mostrado su inquietud ante la duda de cómo se verá Pablo Montero en el papel de Vicente Fernández.

Hace algunas semanas se filtraron las primeras imágenes de Pablo Montero en la serie El Último Rey: el hijo del pueblo y esto hizo que la presentación oficial del personaje se adelantara.

El domingo 20 de febrero, salieron a la luz las primeras imágenes oficiales del artista interpretando al legendario “Charro de Huentitán” y los seguidores del fallecido cantante han señalado el impresionante parecido entre ambos.

Estas fotografías fueron publicadas por la revista TVyNovelas junto a una entrevista con Pablo Montero, en la que habló sobre los cambios físicos que tuvo que hacer para darle vida al máximo ídolo de la música regional mexicana en esta producción televisiva.

“Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”, informó Montero para la reconocida revista mexicana.

La revelación oficial de Pablo Montero como Vicente Fernández ha causado furor en redes sociales y varios usuarios han reconocido el profesionalismo del cantante al hacer todo lo posible para lucir similar a “Chente”.

A pesar de esto, algunos internautas volvieron a criticar la decisión de Montero de participar en una serie basada en un libro que ha revelado supuestos acontecimientos que podrían manchar el legado del icónico intérprete de música regional mexicana.

“No estoy a favor de esta serie no autorizada, pero Montero sí se ve igual”, “Pablo está dando mucha batalla a los demás actores que querían ese papel”, “Lo único que me emocionada de esta serie es que se ven igualitos” y “Pues no fue divertido lo que le hicieron pero no hay que negar que se parecen mucho”, fueron algunos de los comentarios más populares en redes sociales.

Aprovechando la relevancia que tomó la serie El Último Rey: el hijo del pueblo, Juan Osorio, director del proyecto, resaltó los atributos que vio en Pablo Montero para interpretar a Vicente Fernández.

“Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien”, mencionó a la revista TVyNovelas.