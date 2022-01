Vicente Fernández: revelan video del concierto inédito que dio “El charro de Huentitán” en su rancho “Los Tres Potrillos”

La fecha de la breve presentación musical de “Chente” no está clara. Sin embargo, la descripción del video afirma que el mini concierto se realizó cuando el intérprete de música regional mexicana se encontraba retirado.

Las imágenes muestran a Vicente Fernández en un pequeño escenario en su rancho “Los Tres Potrillos” y antes de iniciar su presentación brinda unas breves palabras para el público que lo acompañó ese día.

“Me hace daño para la columna estar sentado tanto tiempo, entonces empezaré para los primeros que llegaron y los que vienen nomás les tocará oírme cantar”, dijo “Chente” entre risas.

Lea también: Vicente Fernández y José José: las revelaciones que hizo “Chente” sobre las adicciones del “Príncipe de la canción”

Inmediatamente, “El Charro de Huentitán” inició su concierto con “Me voy a quitar de en medio”, canción que se hizo sumamente popular entre sus seguidores tras ser el tema principal de la telenovela “La Mentira”.

Tras finalizar su primera canción, Vicente Fernández volvió a dirigirse al público y les agradeció por acompañarlo durante esta breve presentación realizada en su rancho “Los Tres Potrillos”.

“Agradezco mucho que me acompañen y que vengan a saludarme porque eso quiere decir que me quieren mucho a pesar de que ya me retiré. Ya saben que ustedes también aquí viven y no pagan renta”, indicó el intérprete mexicano entre gritos y aplausos.

Además: Vicente Fernández: Mara Patricia Castañeda, exnuera del cantante mexicano lo recuerda a un mes de su fallecimiento

De igual forma, “El Charro de Huentitán” indicó que el rancho “Los Tres Potrillos” no es solamente de su familia, sino de todas las personas que lo ha apoyado a lo largo de su carrera musical ya que ellos hicieron posible su compra.

“Cuando yo hice este rancho, nunca creí que fuera a gustarle tanto a mi familia del pueblo y cuando vienen me gusta aclararles a todos que este rancho no es ni de Cuquita, ni mío, ni de los Tres Potrillos, ni de Alejandra. Este rancho es de todos ustedes, porque ustedes me lo regalaron cada vez que compraban un boleto para ir a verme”, dijo Vicente Fernández.

El intérprete de música regional mexicana continuó su presentación al cantar el tema Cien años, bolero ranchero hecho famoso por el legendario cantante Pedro Infante.

Posteriormente, Vicente Fernández interpretó los temas “La diferencia”, “En la cárcel de tu amor” y “Por tu maldito amor”, los cuales fueron cantados y aclamados por el público presente en su vivienda.

Lea más: Vicente Fernández: el deseo que “El Charro de Huentitán” no logró cumplir antes de su muerte

Para finalizar su presentación en su rancho “Los Tres Potrillos”, Vicente Fernández cantó uno de sus temas más conocidos y aclamados por el público: “Mujeres divinas”.

Vicente Fernández falleció el pasado domingo 12 de diciembre de 2021 en el Hospital Country 2000 luego de permanecer internado por más de cuatro meses a raíz de una fuerte caída que derivó en varias complicaciones de salud.

Sin embargo, el legado de “El Charro de Huentitán” se mantiene vivo por medio de su impresionante voz y su icónica música.