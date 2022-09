Video: el momento en que Christian Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que meses atrás le cantó a Belinda

En esta ocasión, el cantante mexicano dio de qué hablar luego de dedicarle a Cazzu la misma canción de amor que meses atrás le cantó al oído a su ex pareja Belinda.

Por medio de redes sociales, se hizo viral el momento exacto en el que Christian Nodal volvió a lanzar una indirecta contra la intérprete de Luz sin Gravedad y dejó en claro que encontró la felicidad alejado de ella.

Nodal, durante una de sus más recientes presentaciones en vivo, reveló que se arrepentía de haberle dedicado a Belinda el tema Eso y más, canción escrita por Joan Sebastian.

Según el intérprete de música regional mexicana, su ex pareja no merecía esta canción; sin embargo, indicó que actualmente está junto a alguien a la que le encantaría dedicar este legendario tema: su novia Cazzu.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…” comentó frente a miles de personas.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, concluyó el cantante mexicano.

Ante estas palabras, los fans de Christian Nodal volvieron a mencionar el nombre de Belinda y recordaron el día en que el intérprete de música regional mexicana le dedicó esta canción.

La reciente dedicatoria de Nodal a Cazzu causó controversia en redes sociales, ya que muchos usuarios indicaron que el cantante de Ya no somos ni seremos no olvida a Belinda y otros lo criticaron por su falta de originalidad.

“Sigue pensando en Belinda aunque digan que no”, “Hubiera omitido eso de me arrepiento de haberla dedicado antes, o sea, que ni para dedicar una canción supera a Beli”, “Pobre Cazzu”, “No pues esa es la que dedica a todas, que estén en turno” y “Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él”, fueron algunos de los comentarios que obtuvo este video.