Video | Sound of Freedom: Por esta razón Eduardo Verástegui se molesta con reportero durante presentación de su película

La contradicción se asoma con fuerza, dado que la película producida por el mexicano pretende denunciar y generar conciencia sobre el tráfico de menores.

Se trata de la cinta financiada mediante la aportación de muchos patrocinadores, quienes supuestamente aportaron para dar voz a miles de víctimas del tráfico humano.

Uno de los patrocinadores es Fabian Marta, un hombre que en semanas recientes fue detenido por las autoridades de Estados Unidos por estar involucrado en diversos casos de secuestros de niños.

En ese sentido, cuando periodistas le preguntaron a Verástegui sobre el tema, éste explotó llamándoles “prensa Pinocho”.

“Es que mira, tú trabajas para la prensa pinocho. Sí, tú eres prensa Pinocho porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema mi hermano porque no te informas, no te informas”, dijo Verástegui en tono molesto.

De acuerdo con las cámaras del programa Venga la Alegría, los asesores del también actor mexicano intentaron detener la entrevista, pero éste se opuso bajo el argumento de: “Hay que informar, hay que educarlos, a esta prensa pinocho hay que educarla”.

El mexicano agregó: “No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor”. Añadió: “Ustedes juegan un papel muy importante. Yo no puedo sólo”.

Los reporteros también le preguntaron sobre un tuit en el que Verástegui relacionó la homosexualidad con la pederastia. De inmediato el mexicano se defendió al decir que lo importante de la película es “defender a los niños” y que cualquier otro tema es un distractor.

“A ti no te interesan los niños, no te interesan”, increpó el actor. “Tú vienes aquí a preguntar otra cosa, porque quieres desacreditar el mensaje. (…) Cualquier persona que busque desacreditar el mensaje de la película, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños”, manifestó.

“Aquí no hay ninguna prensa Pinocho, la noticia es verdad, él mismo la aclaró. Uno de los inversores, que son miles los que participaron en esta película, está acusado de secuestro de menores y la pregunta es totalmente legítima. Quien no supo manejar la situación es Eduardo Verástegui, punto”, señaló Flor Rubio de Venga la Alegría.

“Este señor Fabian Marta, ahora el julio de 2023, fue detenido y salió libre por una fianza de quince mil dólares, que porque no se comprobó”, explicó Michelle Rubalcava, también del referido programa.

Mientras que Ricardo Casares, otro conductor del programa, le devolvió el seudónimo al acusarle de ser una “celebridad Pinocho”, un personaje público que le miente al público al querer enemistarlo con la prensa.

“Me parece que él es de las celebridades Pinocho. Las celebridades que le mienten al público”, aseguró.

Agregó: “Por supuesto que estás haciendo una película, por supuesto que es un granito de arena a un movimiento importantísimo, pero como celebridad Pinocho tendrías que decir que también estás ganando dinero y que también es un negocio y no tiene nada de malo. Pero no le vengas a decir prensa Pinocho a un reportero que te está haciendo una pregunta válida”.

Casares señaló: “Como celebridad Pinocho le mientes al público echándole a la prensa encima. Si no te gusta contestar preguntas, no nos invites. Porque ah, como nos han llegado invitaciones para hablar bien de la película, ¿verdad? Tengo varias en mi celular”.

La película Sonido de libertad llegará a los cines mexicanos este jueves 31 de agosto.