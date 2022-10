Viral: El caso de un padre que quemó la colección de K-pop de su hija (y cuáles fueron sus razones)

En las redes sociales se hizo tendencia un video de Tik Tok que muestra cómo una menor de edad fue castigada por su propio padre, luego de que él descubriera la colección de artículos K-pop que la adolescente escondía en su habitación.

La reacción del padre llamó la atención de muchos: quemó todo. Esta acción hizo que varios usuarios lo criticaran por haber cometido este acto ante su propia hija.

La adolescente de 14 años se identificó como Tasha. Desde la edad de 11 años coleccionaba cualquier tipo de artículos del K-Pop junto a su hermana mayor, quien también comparte sus mismos gustos.

Tasha se dio cuenta de lo que había hecho su papá luego de que llegó del colegio y vio todo quemado fuera de su casa. El video que se hizo tendencia fue subido por su mamá a su propia cuenta de Tik Tok.

De acuerdo con las imágenes, Tasha se conmovió tanto que las lágrimas se hicieron evidentes en el video.

“Papá es una persona piadosa. Así que no le gusta el entretenimiento ni ningún tipo de K-Pop. Ahora estoy tranquila porque no quiero estar triste por mucho tiempo”, dijo la menor a los medios locales.

if tak boleh jd parents supportive pun boleh je kot slow talk before ambik tindakan nak bakar2 semua barang tu plus ada barang yg kawan dia bagi. if tak suka barang2 kpop dalam rumah, suruh lah jual balik ke or bagi dekat org yg nak. pic.twitter.com/0ZuAUY9wpG

