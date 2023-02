“Viva la mañana”: Zelaya, David Bisbal y otras sorpresas en su 19 aniversario

“Al principio nunca imaginé la cantidad de años que estaríamos en el aire y la gran cantidad de personas, conductores y entrevistados nacionales e internacionales que han pasado por la pantalla. Parece sencillo decir, pero es toda una vida acá”, agrega García Santander.

Este fue un día para celebrar y tener momentos emotivos durante los 19 años de vida de este programa que nació el 23 de febrero de 2004. Alejandra Guzmán recordó de manera especial los nervios y emoción de su primer día y cómo se sentía frente a sus compañeros de trabajo, quienes se han convertido en sus amigos. Ella llegó al principio para cubrir la maternidad de una de las presentadoras y luego se abrieron las oportunidades para quedarse en el equipo.

El programa ha sido de los más innovadores y se conecta con su público desde temprano para dar a conocer qué pasa en Guatemala y el mundo, además tener franjas de entretenimiento, historias que inspiran, cocina y diversas secciones que se han posicionado en el gusto de los hogares guatemaltecos.

Mario Antonio Sandoval, Presidente de Guatevisión, explica que desde el origen del canal se buscaba hacer buena televisión, de nivel internacional que no utilizara únicamente programación enlatada y se confiara en el talento del país, convirtiéndolo en un espacio para descubrirlo.

“Viva la mañana fue una idea que surgió para llevar una parte de información y entretenimiento, un programa familiar y es un programa que desde el primer momento tuvo éxito”, recuerda Sandoval. Destaca además el talento y experiencia de Ricardo García Santander para dar marcha a este proyecto que ha tenido diversidad de secciones y cambios sin perder la características de su profesionalismo.

Cada día una anécdota

Alejandro Vidal dice que es un logro este tiempo en el aire y contar con el favor de la gente porque es lo más importante. “Somos un familión que ha cambiado también en este tiempo y el grupo actual es homogéneo y hay mucha camaradería y solidaridad”, agrega.

Casi 7 mil mañanas y 9 millones de minutos de ser parte del día de cientos de familias en el país. En este aniversario se recibió la visita de amigos, invitados especiales como la presentación en vivo de Juan Pablo y Fiorella que hicieron bailar a todos en el escenario para coronar esta fiesta especial que duró las tres horas y medias de programa.

En su historia, el programa tenía al principio una hora de duración y ha ido aumentando el tiempo de transmisión.

Una curiosidad de este programa es que después del aniversario se acerca en pocas semanas la innovación, una nueva temporada para presentar un programa transformado, dice Ricardo Santander, adelantó que vendrán nuevos presentadores y especialistas que prometen un gran futuro para el programa.

Christian Blank, CEO del grupo Prensa Libre, comenta que celebrar este aniversario es una alegría, 19 años que la audiencia permite entrar a los hogares y acompañarlos en su día a día y también se agradece a los anunciantes presentes en este tiempo. “Vemos a quienes están en pantalla y son importantes, pero quienes están detrás también hacen un esfuerzo grande que se reconoce”, agrega.

Desde el extranjero

Entre los invitados especiales a distancia estuvo David Bisbal que recientemente presentó su material Ajedrez y que compartió un mensaje con los televidentes sobre su carrera musical.

El ganador de tres Grammy latinos tiene 20 años de estar en el mundo del espectáculo. Este año está con una agenda bastante completa con Me siento vivo Tour 2023.

Otro de los grandes momentos de este 19 aniversario fue un enlace especial con Zelaya. La cantante guatemalteca que recibió el 23 de febrero la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023, reconocida como la mejor intérprete en la competencia internacional con su tema “Como Pueda”.

Zelaya se conectó desde Chile para agradecer por este reconocimiento. El set se llenó de aplausos y emoción para felicitar a la guatemalteca por su carrera y por el reciente premio. “Les mando un beso gigantesco en este aniversario desde Viña del Mar y les agradezco el apoyo”, dijo, a la vez que agradeció al programa por ser parte de su carrera. “Zelaya, Zelaya, Zelaya” gritaban los presentadores e invitados especiales de esta fiesta televisiva.

Cada día una nueva historia

Durante ocho años Alfredo Polanco ha sido el productor ejecutivo de este programa y durante el aniversario se hizo una mención especial porque se despide del mismo y fue uno de los momentos más especiales en la transmisión.

“Esta es sin duda mi escuela, universidad y graduación. De igual forma para cada persona que ha pasado tanto delante como detrás de cámaras, es un parteaguas en nuestras carreras. Y más que eso, Viva la Mañana es una familia, las personas con las que convivimos desde que amanece y que se extiende más allá, hacia todos los televidentes”, expresa.

El productor también comenta que todos los días trabajan para crear un programa de calidad para la audiencia, pero muchos de los mejores momentos se viven detrás de cámaras o cuando se está produciendo el contenido,”es entonces cuando nacen las anécdotas, el estrés, llanto y grandes momentos de alegría”, expresa Polanco.

El equipo de trabajo tiene grandes aventuras aventuras en los viajes al interior, programas especiales en locación o los aniversarios, donde convive con todo el equipo de producción y además existe un mayor acercamiento a los televidentes y se tiene el gusto de conocerlos cara a cara.

En la actualidad el programa se transmite en Estados Unidos y Canadá. También se llega a miles de de pantallas de países centroamericanos.

“Estamos viviendo tiempos convulsionados y dejamos de soñar y creer en un mejor futuro para nosotros mismos y nuestros sueños. Si no tenemos sueños no tenemos esperanza y no quiero ver rostros apagados sino personas que se levanten y si nosotros podemos llenarte de buena chispa y energía o darte alguna palabra que toque tu corazón y tu alma para mí la misión de Viva la mañana está cumplida”, expresa Diana Ruíz.

Celeste Paredes, lleva un año dentro del programa aunque desde antes participaba como invitada, recuerda algunas anécdotas y en especial agradece que actualmente forman un buen equipo y se demuestra a través de la pantalla.

VLM para los más destacados

El reconocimiento Valor, Logro y Mérito, VLM, se da cada año a figuras de organizaciones o personajes que transforman Guatemala. Entre los homenajeados este día están la Fundación Adentro, creada por Ricardo Arjona con la finalidad de contribuir al desarrollo social, económico, académico y cultural de la sociedad guatemalteca,

En la labor artística también se dio un fuerte aplauso a Byron Morales por sus aportes a la música nacional. Con lágrimas en sus ojos recibió este reconocimiento y dio gracias a Dios por estar vivo, después de un problema de salud que vivió hace algunos meses y que le ha hecho apasionarse más por estar aquí. “Estoy feliz y estas son lágrimas de alegría, felicidad y agradecimiento”, dijo al recibir su VLM.

También se otorgó el VLM a Jaime Viñals, quien se dedica al montañismo y destaca como el primero en Centroamérica en subir la cima más alta del mundo, el monte Everest y recientemente finaliza otra proeza, completar la trilogía mundial, al escalar siete cumbres, siete islas y siete cimas volcánicas del mundo.

Entre los destacados figuró Sergio Díaz, en 2022 su restaurante Sublime fue seleccionado en el puesto 31, entre los 100 más destacados de América Latina promovidos por el ranking 50 Best Restaurants. Su experiencia representa más de 15 años de trabajo y preparación dentro y fuera de Guatemala.

Esta mañana también se reconoció con VLM a: la científica Gabriela Asturias con su proyecto Alma, Benjamín Levy Aguilar; la selección de fúbol sub 20 masculina y el atleta Miguel Sagastume, y a los presentadores Tuti Furlán, Tony Alonzo y María René Barillas, quienes han dejado huella en este programa.