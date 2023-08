Will Smith se siente arrepentido de convertir a sus hijos en famosos

El famoso actor visitó Guatemala en 2022 y apenas unas semanas después la carrera de Smith se vio fuertemente mermada cuando vivió uno de los momentos más oscuros de su trayectoria después de la polémica bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en los Óscar.

Sin embargo, su trabajo como actor no terminó y actualmente está en la espera del estreno de filmes como Bad Boys 4, The Council o Fast and Loose.