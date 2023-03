“Ya no es propietaria de la casa”: el plan maestro de Piqué para sacar a Shakira de su mansión en Barcelona

Una de estas propiedades es la mansión en Barcelona en la que Shakira y Piqué vivieron junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Luego de su separación, la cual continúa causando controversia en el mundo del entretenimiento, Shakira se quedó a vivir en esta costosa propiedad mientras que el ex jugador español regresó a ocupar su apartamento de soltero.

Sin embargo, a más de nueve meses de esta ruptura amorosa, salió a la luz que Gerard Piqué estaría planeando sacar a Shakira de esta mansión debido a que ella no tiene propiedad sobre este inmueble.

El presunto “plan maestro” de Piqué fue revelado por el paparazzi Jordi Martin, periodista que ha estado siguiendo al ex jugador del FC Barcelona desde que comenzaron los rumores de su infidelidad con Clara Chía Martí.

Por medio de una conversación con el programa Intrusos, el conocido paparazzi indicó que en las escrituras de esta mansión aparecen como dueños Gerard Piqué y su padre, y Shakira ya no figura dentro del documento legal.

“Tuve hace dos meses acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa. La propiedad la compran Piqué y Shakira a nombre de una compañía registrada en Barcelona, pero, al día de hoy, en esa empresa ya solo salen Piqué y su papá, Shakira ya no figura, por lo cual ella ya no es propietaria de la casa”, indicó Jordi Martin.

¿Cómo es la lujosa mansión que compartían Shakira y Piqué?

Esta extravagante propiedad se encuentra ubicada en la localidad de Esplugues de Llobregat, una de las más lujosas de todo Barcelona, y cuenta con una extensión de aproximadamente 3 mil 800 metros cuadrados.

Según información de AD Magazine, esta mansión cuenta con tres pisos y dos plantas subterráneas, las cuales contienen una bodega y un garaje, y se extiende hacia dos pequeñas casas donde vive la familia de Shakira y la de Gerard Piqué.

La propiedad de la cantante colombiana y el futbolista del FC Barcelona también cuenta con varias terrazas, una sala de cine, un gimnasio, un estudio de grabación, una cancha de tenis, un elevadores y una piscina con cascada.